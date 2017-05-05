كازاخستان تبدي استعدادها لإجراء محادثات بخصوص تمديد اتفاق النفط

المصدر: أستانة ـ إرم نيوز

قال وزير النفط الكازاخستاني كانات بوزومباييف اليوم الجمعة إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع أوبك بخصوص تمديد تخفيضات إنتاج النفط العالمي حتى نهاية العام الحالي.

وزادت كازاخستان، المشاركة في الاتفاق العالمي، إجمالي إنتاجها النفطي في الفترة من يناير / كانون الثاني إلى أبريل / نيسان 7.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 28.2 مليون طن.

لكن بوزومباييف قال إن ارتفاع الإنتاج يرجع بشكل كبير إلى زيادته في بداية هذا العام، وإن بلاده التزمت على الأرجح بالتخفيضات المنوطة بها بموجب الاتفاق مع أوبك.

وأضاف أن كازاخستان تهدف لمزيد من الخفض في إنتاج الخام في مايو / أيار ويونيو / حزيران.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي “من المهم لنا ألا يبقى (سعر) النفط دون 50 دولارًا (للبرميل) لأن موازنتنا تستند إلى سعر قدره 50 دولارًا. لذا سنواصل إجراء المحادثات بخصوص تمديد هذا الاتفاق”.