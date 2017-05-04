النفط يتراجع بعد انخفاض محدود في المخزونات الأمريكية

المصدر: وكالات

انخفضت أسعار النفط الخام، اليوم الخميس، للجلسة الثالثة في أربع جلسات واقتربت من أدنى مستوياتها منذ نهاية مارس/ آذار بعدما أظهرت بيانات انخفاض أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت بوتيرة أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي فيما زادت مخزونات البنزين مع استمرار ضعف الطلب وهو ما أدى لاستمرار المخاوف بشأن المعروض العالمي.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكي 930 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 28 من أبريل نيسان وهو ما يقل كثيرا عن تقديرات المحللين الذين توقعوا انخفاضها 2.3 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام على مدار الأسابيع الأربعة الماضية لكنها لا تزال عند 527.8 مليون برميل وهو ما يزيد 3% عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحلول الساعة 0635 بتوقيت غرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتا أو 0.5% إلى 50.55 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.5% إلى 47.56 دولار للبرميل.

وانخفض الخام الأمريكي لأدنى مستوى منذ الـ 27 من مارس/ آذار إلى 47.30 دولار للبرميل في الجلسة السابقة، فيما تراجع برنت يوم الثلاثاء إلى أقل مستوى منذ نهاية مارس عند 50.14 دولار للبرميل.

وتتوقع السوق أن تمدد أوبك والمنتجون المستقلون اتفاق خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام الحالي.