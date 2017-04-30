الإمارات وسلطنة عمان ترفعان أسعار الوقود في مايو‎

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

أعلنت الإمارات وسلطنة عمان، عن رفع أسعار المحروقات خلال مايو/ أيار المقبل، اعتماداً على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية.

وقالت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الأحد، ‏إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين (سوبر 98) في محطات التوزيع 2.01 درهم (0.54 دولار) مقابل 1.95 درهم (0.53 دولار) في أبريل/ نيسان الجاري.

وزاد سعر “بنزين 95” (الأكثر شعبية) إلى 1.90 درهم (0.51 دولار) مقابل 1.84 درهم (0.5 دولار)، ووصل سعر “بنزين 91” إلى 1.83 درهم (0.49 دولار) مقابل 1.77 درهم (0.48 دولار).

وأضافت وزارة الطاقة – وفق البيان – أن أسعار الديزل ارتفعت من 1.95 درهم (0.53 دولار) إلى 1.97 درهم (0.53 دولار).

وكانت الإمارات، أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس/آب 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية.

ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.

وأعلنت وزارة النفط والغاز العُمانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم، أن سعر لتر البنزين نوع ممتاز (بنزين 95) للشهر القادم سيرتفع بنسبة 3.6% إلى 192 بيسة (51.6 سنت) من 192 بيسة (49.9 سنت) في أبريل/ نيسان الجاري.

ويصل سعر النوع العادي (بنزين 91) إلى 186 بيسة (48.3 سنت) صعودا من 180 بيسة (46.8 سنت)، بزيادة 3.3%.

ويرتفع سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 204 بيسة (53 سنتاً) من 200 بيسة (52 سنتاً) في الشهر الحالي، بنسبة 2%، بحسب الوزارة.

وكانت سلطنة عمان، بدأت تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً وفقا للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.