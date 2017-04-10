النفط يتجاوز 55 دولارًا مدعومًا بضربة سوريا وإغلاق حقل ليبي

المصدر: وكالات – إرم نيوز

واصل النفط الخام ارتفاعه فوق 55 دولارًا للبرميل، اليوم الاثنين، مدعومًا بإغلاق جديد لأكبر حقول ليبيا وتصاعد التوتر بسبب سوريا بعد الهجوم الصاروخي الأمريكي.

وقال مصدر نفطي ليبي إن حقل الشرارة أغلق الأحد بعد أن عطلت مجموعة خط أنابيب يربطه بمرفأ الزاوية النفطي. وكان العمل قد استؤنف بالحقل في أوائل نيسان/ أبريل بعد توقف دام أسبوعًا.

وأشار كارستن فريتش من كومرتس بنك، إلى أنه “لا يزال توقف الإنتاج المفاجئ والمتكرر مصدر دعم لأسعار النفط”.

وارتفع مزيج برنت الخام 42 سنتًا ليصل إلى 55.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش، في حين زاد الخام الأمريكي 33 سنتًا إلى 52.57 دولار للبرميل.

كما صعد النفط مع تنامي التوترات في منطقة الشرق الأوسط، التي تضخ أكثر من ربع إنتاج النفط العالمي. وارتفع الخام الأسبوع الماضي بعد أن أطلقت الولايات المتحدة صواريخ على قاعدة جوية تابعة للحكومة السورية.

وسبق إغلاق حقل الشرارة لمدة أسبوع حتى الثاني من نيسان/ أبريل. وتضخ ليبيا، عضو أوبك، نسبة ضئيلة من طاقتها الإنتاجية بسبب الصراع والاضطرابات منذ عام 2011.