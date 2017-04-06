وزير: مصر مستمرة في مفاوضات استيراد النفط من العراق

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الخميس، إن بلاده ما زالت مستمرة في المفاوضات مع العراق لاستيراد مليوني برميل من النفط الخام شهريًا على أن يجري توقيع الاتفاق قريبًا.

تأتي تصريحات الملا التي جاءت في بيان لوزارة البترول بعد أن نقلت صحيفة المال عن مصادر حكومية لم تسمها، أن مصر قررت عدم إتمام صفقة استيراد النفط الخام من العراق نظرًا لعدم الاتفاق على فترة السماح واستئناف توريدات أرامكو السعودية من المنتجات البترولية.

كانت مصر اتفقت مع العراق في فبراير/ شباط على استيراد مليون برميل من النفط الخام شهريًا لمدة عام من أول مارس/ آذار، بشكل مبدئي لكن الاتفاق لم يوقع، ولم تصل أي شحنات من النفط العراقي لمصر في مارس/ آذار.

وأكد الوزير في البيان “عدم وجود أي معوقات تعطل الاتفاق مع الجانب العراقي لتوريد مليوني برميل خام شهريًا، وأن المفاوضات قائمة وسيتم توقيع العقد قريبًا.”

وكانت الصحيفة نقلت عن مصادرها أن “مصر طلبت من العراق منحها عاما لتسديد قيمة خام البصرة لكن العراق وافق على 90 يومًا فقط، وهو الأمر الذي لم يلق قبولًا لدى الحكومة.”

وعاودت أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم إمداد مصر بنحو 700 ألف طن شهريًا من المواد البترولية نهاية مارس/ آذار، بعد أن توقفت في أكتوبر/ تشرين الأول، وفقًا لرويترز.