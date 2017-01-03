أسعار النفط عند أعلى مستوى في 18 شهرًا

المصدر: وكالات

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى في 18 شهرا بفضل آمال بأن ينجح اتفاق بين المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض إنتاج النفط -والذي بدأ سريانه يوم الأحد- في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية.

وارتفع مزيج برنت الخام أكثر من 2% إلى 58.37 دولار للبرميل بزيادة 1.55 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2015.

وبحلول الساعة 0940 بتوقيت غرينتش تراجع برنت قليلا إلى 58.22 دولار ولكن ظل مرتفعا 1.40 دولار.

وسجل الخام الأمريكي الخفيف أعلى مستوى في 18 شهرًا وبلغ 55.24 دولار بزيادة 1.52 دولار للبرميل وهو أيضا الأعلى منذ يوليو تموز 2015.

وكانت أسواق النفط مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة العام الجديد.

وفي الأول من يناير كانون الثاني بدأ سريان الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك في نوفمبر تشرين الثاني مع منتجين مستقلين مثل روسيا بشأن خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.

وقال هانز فان كليف كبير المحللين الاقتصاديين للطاقة في بنك ايه.بي.ان امرو في امستردام: “الدلائل الأولية تلمح إلى أن تخفيضات الإنتاج من المنتجين في أوبك وخارجها تدعم الآمال بتقليص التخمة العالمية.”

ويتفق مع كليف في الرأي ريك سبونر كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس.

وقال سبونر: “ستبحث السوق عن دلائل على خفض الإنتاج. الأمر الأكثر ترجيحا أن أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها سيلتزمون بالاتفاق لاسيما في المراحل الأولى.”