وقف تركمانستان إمدادات الغاز يخلق أزمة لإيران

دعت شركة الغاز الوطنية الإيرانية المستهلكين إلى تقليص استهلاك الغاز بعد أن أوقفت تركمانستان تصدير الغاز إلى إيران أمس الأحد في نزاع طويل الأمد حول متأخرات بعد أيام من إعلان طهران أن المسألة تم حلها مؤقتا.

وقالت شركة الغاز في بيان نقله الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) “أوقفت تركمانجاز بشكل مفاجئ..وغير منطقي ومناقض للاتفاقية..إمدادات الغاز إلى إيران صباح يوم (الأحد) مطالبة بالدفع السريع لمبالغ مثار خلاف.”

ولم يصدر تعليق فوري من تركمانجاز

ورغم دعوة المواطنين للحد من استهلاك الغاز قالت شركة الغاز الوطنية الإيرانية إن زيادة الإنتاج وتقييد الاستخدام الصناعي قد يساعدان على تجنب حدوث نقص خلال أشهر الشتاء.

وقالت الشركة في البيان “زيادة الإنتاج… وتقليص الاستهلاك في محطات الكهرباء والصناعات والمنازل في الشتاء من الممكن أن يعوضان الواردات.”

وقالت طهران في ديسمبر كانون الأول إن تركمانستان هددت بوقف صادرات الغاز بسبب متأخرات تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار وترجع إلى أكثر من عشر سنوات مضت. وكانت إيران تريد إحالة المسألة إلى التحكيم.

لكن وكالة أنباء مهر نقلت عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله يوم الجمعة إن تركمانستان توصلت إلى اتفاق مؤقت مع بلاده لاستمرار تصدير الغاز.

وتملك إيران حقولا كبيرة للغاز الطبيعي في جنوب البلاد لكنها تستورد الغاز من تركمانستان منذ عام 1997 لتوزيعه في أقاليمها الشمالية خصوصا خلال فصل الشتاء.

وفي نوفمبر تشرين الثاني قالت شركة توتال الفرنسية إنها وقعت اتفاقا مع إيران لتطوير الجزء الخاص بها في أكبر حقل للغاز في العالم لتصبح أول شركة طاقة غربية توقع اتفاقا كبيرا مع طهران منذ رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية على خلفية برنامجها النووي.