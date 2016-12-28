السعودية: صادرات النفط للولايات المتحدة مستقرة فوق مليون برميل يوميًا

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، ‏‏إن صادرات شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، إلى الولايات المتحدة، مستقرة فوق مليون برميل يومياً.

تأتي تصريحات الفالح، بعد شهور قليلة من إسقاط مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كاسحة في سبتمبر/ أيلول الماضي “الفيتو” الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع قانون يتيح لأقارب ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر/ أيلول 2001 بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون، بينها السعودية.

وتبدأ السعودية مطلع العام القادم، خفض إنتاجها بنحو 486 ألف برميل يومياً، تنفيذاً لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” القاضي بخفض الأعضاء 1.2 مليون برميل يومياً.

وأضاف الفالح في مقابلة مع صحيفة الاقتصادية السعودية نشرت اليوم، أن ‏تقلبات أسعار النفط ليست جديدة على المملكة، وأرامكو تتعامل معها بهدوء ولا إلغاء لمشاريع الشركة.

وأشار الوزير الذي يرأس مجلس إدارة أرامكو، إلى أن الشركة ‏زادت ⁧‫مبيعاتها الفورية إلى عملائها في آسيا وأوروبا.

وفي هذا الصدد، بين أن المبيعات من مرافق التخزين الخارجية ‏‏العائدة لـ أرامكو ارتفعت في أوكيناوا ب⁧‫اليابان‬⁩ وروتردام في هولندا.

والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وتنافس روسيا كأكبر منتجين للخام بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً.

وذكر الفالح أن قيمة الدعم للطاقة في بلاده تقارب 270 مليار ريال (72 مليار دولار) سنوياً، وأن إصلاحات منظومة أسعار الطاقة تهدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020.

وتبلغ الطاقة التكريرية داخل المملكة بنحو 3.1 مليون برميل يومياً، وتخطط المملكة لزيادتها إلى 8 ملايين برميل خلال 10 سنوات.