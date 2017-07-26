المركزي الإماراتي يجمّد حسابات المدرجين بقائمة “الإرهاب”

طالب مصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، كافة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، بضرورة البحث وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات التي أدرجتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، على قوائم الإرهاب لديها.

وأمس الثلاثاء، ضم كل من المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، 9 كيانات و9 أفراد جدد إلى قائمة الإرهاب، لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع السلطات القطرية في إطار جهود تلك الدول لمكافحة الإرهاب.

وقال المركزي الإماراتي في بيان اليوم: “أصدر المصرف المركزي تعميمًا موجهًا إلى البنوك كافة، والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، بضرورة البحث، وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (28) عام 2017، بإدراج أسماء 9 أفراد و9 كيانات على قوائم الإرهاب”.

وأضاف البيان، أن ذلك جاء في إطار جهود الدول الأربع الموحدة في مكافحة الإرهاب، وجهودها المستمرة في تحديث القوائم الصادرة عنها بأسماء الكيانات والأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء لدولة الإمارات.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، لدعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وكانت الدول الأربع، أدرجت في الثامن من يونيو/ حزيران الماضي 59 شخصًا و12 كيانًا، تدعمهم قطر، على قائمة الإرهاب.