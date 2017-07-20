اليورو عند أعلى مستوياته في نحو عامين بعد تصريحات دراجي

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في نحو عامين اليوم الخميس بعدما قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، إن المسؤولين سيناقشون تغييرات ممكنة على برنامج شراء السندات في خريف هذا العام.

وعلى الرغم من أن دراجي لم يحدد تاريخًا لتلك التغييرات على الخطة وقال “إن المعنيين بتحديد سعر الفائدة متوافقون حول قرارهم بعدم تغيير توجيهاتهم بشأن السياسة النقدية، رأى مستثمرون أن المناقشات ستفضي إلى تشديد في السياسة النقدية العام القادم”.

وقاد ذلك اليورو إلى الارتفاع في البداية إلى نحو 1.1570 دولار.

وزاد اليورو سنتا إضافيا أمام العملة الأمريكية في الساعة التي تلت الاجتماع ليصل إلى أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2015 عند 1.1659 دولار.

ومقابل الجنيه الإسترليني قفز اليورو 1.4% إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 89.76 بنس.