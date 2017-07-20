مصادر: أدنوك تعين بنوكا لطرح وحدة بيع الوقود بالتجزئة

قالت مصادر اليوم الخميس إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد اختارت بنكا محليا وثلاثة بنوك أجنبية لإدارة دفاتر الطرح العام الأولي المزمع لوحدة بيع الوقود بالتجزئة التابعة لها في عملية قد تجمع بين 1.5 مليار وملياري دولار.

وقالت المصادر المطلعة لرويترز إن البنوك هي بنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وسيتي جروب.

وطلب المصدر عدم نشر اسمه لأن الأمر غير معلن.

وامتنع متحدث باسم أدنوك عن التعليق. ولم يتسن الحصول على تعقيب من البنوك، وفق رويترز.

وأعلنت أدنوك المملوكة للحكومة هذا الشهر أنها تتطلع إلى طرح أسهم بعض أنشطتها للخدمات والدخول في تحالفات مع مستثمرين عالميين في إطار استراتيجيتها 2030.