ساويرس يعزز حضوره في أوروبا ببنك جديد‎

المصدر: وكالات - إرم نيوز

يعزز الملياردير المصري نجيب ساويرس حضوره في أوروبا مع إعلان مصرف “ريفر” الذي يملك ساويرس الحصة الأكبر به، من خلال شركة مارشمونت العائلية، إطلاق عملياته رسميًا اليوم الإثنين، بعد حصوله على رخصة مصرفية أوروبية كاملة من البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي.

وقال بيان صحفي إن مصرف ريفر “سيعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويستهدف في المرحلة الحالية أسواق بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وألمانيا”.

وأضاف أن “الحجم المستهدف للقروض الأساسية للبنك بين 750 ألف يورو وثلاثة ملايين يورو، إضافة إلى فرص الاستثمارات المشتركة في صفقات تصل قيمتها إلى نحو عشرة ملايين يورو”.

وقال ساويرس في البيان “هذا البنك إضافة عظيمة لتواجدنا القوي في لوكسمبورغ وأوروبا منذ فترة طويلة من خلال العديد من الاستثمارات الضخمة في الاقتصاد الأوروبي خاصة في قطاع الخدمات المالية”.

وقال البيان إن “نموذج أعمال البنك يعتمد على التكنولوجيا المالية من خلال معالجة القروض على الإنترنت، وإن البنك يعتزم في 2018 تقديم العديد من منتجات التوفير التنافسية عبر الإنترنت والتوسع في نشاط الإقراض الأساسي”.

ويتولى جون-لورانت جيرارد، وهو أحد المؤسسين والعضو المنتدب السابق في “مورجان ستانلي” منصب الرئيس التنفيذي للبنك، كما أن ساويرس عضو في مجلس إدارة البنك.