المركزي البريطاني يدعو لخطة طوارئ لمواجهة “بريكست”

المصدر: عماد الدين سعد- إرم نيوز

دعا رئيس إدارة تنظيم إجراءات المصارف بالبنك المركزي البريطاني “بنك انجلترا”، سام وودز، البنوك البريطانية لوضع خطة “طوارئ” لمواجهة تداعيات رفض الاتحاد الأوروبي للمفاوضات بشأن اتفاق “جواز المرور التجاري” لإجراء صفقات بالنظام الحر بين المؤسسات البريطانية ونظيرتها في الاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد “بريكست“.

وقال وودز، في تصريحات لصحيفة “ديلي تلغراف”، السبت، إن البنوك الاستثمارية العالمية المتمركزة في العاصمة المالية “لندن” تخشى احتمالية فقدان جزء من عمليات تسوية صفقاتها المالية في أوروبا، وتسعى السلطات التشريعية في بنك إنجلترا –البنك المركزي- إلى إقناع البنوك العالمية على البقاء في بريطانيا بعد تنفيذ إجراءات “بريكست”، حتى تتمكن الحكومة من إيجاد صيغة اتفاق مع الاتحاد الاوروبي بشأن التجارة والخدمات المالية، وإقناعه بعدم المساس بوضع “جواز المرور التجاري”، على الأقل خلال الفترة الانتقالية التي سوف تمتد لعامين.

وأشار وودز، الى أن بنك انجلترا المركزي، يعمل بدأب على دعم القطاع المصرفي البريطاني عن طريق تطوير اداة سيولة جديدة تتفق مع الخدمات التى تقدمها المصارف الاسلامية، لجذب انشطة الاعمال الرئيسية للتمويل الاسلامي في الشرق الاوسط للعمل في لندن اعتبار من منتصف العام المقبل، ويشمل نموذج إيداع للتسهيل يعتمد على الصناديق قد يساعد البنوك الإسلامية على الوفاء بالمتطلبات التنظيمية لاحتياطيات الأصول السائل، وسوف يتم طرح النموذج الجيد اعتبارا من منتصف العام المقبل.

واختتم وودز، بالإشارة إلى أن بريطانيا تسعى حاليا لتنويع أنشطتها المالية، وتعمل الحكومة البريطانية على جذب رؤس الأموال الخليجية إلى سوق المال البريطاني لمواجهة هزات السوق المحتملة خلال فترة الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” الممتدة لعامين قادمين.