شركة “توماس كوك” تستأنف رحلاتها إلى تونس بعد رفع بريطانيا حظر السفر إليها

قررت شركة “توماس كوك” السياحية، اليوم الخميس، استئناف رحلاتها إلى تونس، وذلك بعد قرار وزارة الخارجية البريطانية رفع حظر سفر البريطانيين إليها.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية أعلنت أمس الأربعاء، أنها رفعت حظر سفر رعاياها إلى جميع الجهات التونسية بما في ذلك تونس العاصمة، باستثناء مناطق الجنوب القريبة من الحدود الليبية، والمناطق الغربية القريبة من الحدود مع الجزائر.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، بيتر فانكهاوزر، أنّ شركته قررت استئناف رحلاتها إلى تونس بعد تخفيف حظر سفر البريطانيين إليها، مشيرا إلى أنه وبرغم انتهاء الموسم السياحي الصيفي فإنّ الشركة ستخطط جيدًا لفصل الشتاء والربيع القادمين.

ومن جانبه، توقع مدير مجلة “تونس إنفو” السياحية، عفيف كشك، أن يكون لرفع حظر سفر البريطانيين إلى تونس تأثير إيجابي وعودة كبيرة للسياح البريطانيين إلى تونس خلال فصل الربيع القادم.

ووصل إلى تونس خلال الفترة الماضية من العام الحالي، نحو 2.5 مليون سائح، مسجلين بذلك تطورًا في النسبة العامة مقارنة بنفس الفترة من العام 2016 والتي بلغت 29.3%.

وكانت وزيرة السياحة سلمى اللومي، أكدت في نهاية أيار/ مايو الماضي، على تطوّر السوق البريطانية بنسبة 23% مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ عدد السياح البريطانيين الوافدين إلى تونس 8900 سائح مقابل 7 آلاف سائح في العام الماضي.

وسبق أن حذرت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها من السفر إلى تونس، عقب الهجوم الإرهابي على منتجع في مدينة سوسة السياحية في حزيران/ يونيو 2015 والذي سقط ضحيته 30 سائحًا بريطانيًا.