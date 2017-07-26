الفيدرالي الأمريكي يبقي معدلات الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إبقاء أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية عند معدلاتها الحالية دون تغيير، في نطاق “1 – 1.25 %”.

وقال الفيدرالي الأمريكي في بيان له، اليوم الأربعاء: “إن قرار تثبيت الفائدة، جاء في وقت لا يزال موقف السياسة النقدية متيسرًا، ما يدعم بعض التعزيزات الأخرى في ظروف سوق العمل، وعودة مستمرة إلى التضخم بنسبة 2%”.

وأشار إلى أن سوق العمل في البلاد، واصل تعزيزه مع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي بشكل معتدل خلال العام الحالي، تزامنًا مع انتعاش الإنفاق الأسري والأعمال التجارية والمكاسب القوية في الوظائف.

وكان الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أكثر من المتوقع في يونيو/حزيران الماضي، عند 222 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية، مقارنة مع توقعات محللين بلغت 179 ألفًا.

وأضافت اللجنة: “أنه من المتوقع أن تظل نسب التضخم على مدى 12 شهرًا أقل قليلًا من 2 %”.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اتخذ منذ بداية العام، قرارين برفع الفائدة، الأول في مارس/ آذار والثاني في يونيو/ حزيران.