الإمارات تنهي اختبار ثاني مفاعل نووي لها تمهيدًا لتشغيله‎

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم الثلاثاء، أن المحطة النووية الثانية ضمن مفاعل “براكة” (غرب أبو ظبي) اجتازت اختبار التوازن المائي البارد بنجاح، تمهيدًا لبدء تشغليها.

وقالت المؤسسة عقب زيارة نظمتها اليوم لموقع المشروع، بحضور وسائل إعلام وصحف محلية، إن الاختبار يعد تقدمًا في المشروع النووي السلمي للإمارات الجاري تنفيذه حاليًا في موقع براكة.

ومحطة “براكة”، أول موقع في العالم يجري فيه بناء أربع محطات نووية، متطابقة في آن واحد، متقدمًا على المواقع النووية في الصين والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وروسيا، بحسب بيان سابق للمؤسسة الإماراتية.

وأوضحت المؤسسة، أن تلك الخطوة تحققت بعد حوالي عام كامل على اجتياز المحطة النووية الأولى لذات الاختبار، ما يعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية لإنشاء المحطات الـ 4 للطاقة النووية السلمية.

وفي يونيو/ حزيران 2016، أعلنت الإمارات للطاقة النووية، تأسيس شركة نواة للطاقة (مشروع مشترك بين مؤسسة الطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو”)، والتي ستتولى مسؤولية تشغيل محطات الطاقة النووية الأربع في براكة بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي.

وتعتبر الإمارات، أول دولة خليجية تبدأ في بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء، وتأسست مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في 2009، لتقود عمليات تطوير محطات الطاقة النووية السلمية وبنائها وتمويلها لغاية توليد الطاقة.