الذهب ينخفض بفعل تعافي الدولار بعد أكبر صعود يومي منذ استفتاء بريطانيا

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الذي دفع المستثمرين للإقبال على جني الأرباح بعدما حقق أكبر مكسب يومي في نحو عام، رغم أن استمرار الضبابية بشأن مستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساعد المعدن الأصفر على الاقتراب من أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين.

وصعد الذهب نحو 2%، أمس الأربعاء، في أكبر زيادة يومية له بالنسبة المئوية منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران الماضي مدعومًا بتقارير ذكرت أن ترامب حاول التدخل في تحقيق اتحادي.

وبحلول الساعة 1832 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1246.92 دولار للأوقية بعدما صعد إلى أعلى مستوى منذ أول مايو أيار في وقت سابق من الجلسة عند 1265.04 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% ليبلغ عند التسوية 1252.80 دولار للأوقية.

وتعافى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسة، من أدنى مستوى في 6 أشهر والذي سجله أمس الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية أمريكية أفضل من المتوقع.

ويعتبر الذهب استثمارًا بديلاً في أوقات الاضطرابات السياسية والمالية.

ونزلت الفضة 1.5% في المعاملات الفورية إلى 16.60 دولار للأوقية في حين انخفض البلاتين 1.3% إلى 929.49 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم للجلسة الرابعة على التوالي منخفضًا 2.2% إلى 764.30 دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 15 مارس/ آذار عند 755.88 دولار للأوقية.