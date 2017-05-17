في طلب غريب.. “ماستر كارد” تدعو عملاءها لتصوير البطاقات الائتمانية ونشرها بالإنترنت (صور)

أطلقت شركة “ماستر كارد” للبطاقات الائتمانية، اليوم الأربعاء، حملة ترويجية جديدة بالتعاون مع الوكالة التسويقية الشهيرة” MacCann ” في صربيا.

وتعتمد الحملة على أن يقوم المستخدمون بتصوير المنتجات التي اشتروها مؤخرًا عبر بطاقات “ماستر كارد”، ومشاركتها على موقع “فيسبوك”، وذلك ليدخلوا المسابقة التي أعلن عنها.

ووضعت الشركة شرطا آخر للمشاركة يثير الجدل ويخترق خصوصية المستخدمين بشكل غريب، وهو أن يتم تصوير المشتريات تتوسطها بطاقة الائتمان، بحيث تكون بيانات المستخدم واضحة عليها ، وفقا لما ذكره موقع “SVEDIC”.

وتكمن المشكلة في أن جميع المستخدمين تفاعلوا بشكل كبير مع دعوة “ماستر كارد”، دون أن يلتفتوا إلى فكرة نشرهم بيانات بطاقاتهم الائتمانية السرية، والتي يمكن بسهولة لأي مخترق أن يستغلها لسرقة أموالهم بشكل مباشر.

والغريب أيضًا أن من شروط المشاركة في المسابقة، أن خصوصية بيانات بطاقة المستخدمين المشاركين في المسابقة، مسؤولية المحافظة عليها ترجع إلى المستخدمين أنفسهم والشركة غير مسؤولة عن أي أضرار تلحق بهم.

وأوضح خبراء بأنه تصرف “ليس سليما أبدًا”، أن تقوم بمشاركة بياناتك الشخصية السرية على الإنترنت بشكل عام سواء كانت تلك المعلومات خاصة ببياناتك الشخصية مثل بريدك الشخصي المستخدم، لإنشاء حساب على إحدى الخدمات الإلكترونية أو كلمات مرورك، وبالتأكيد بشكل أخص بياناتك الشخصية المتعلقة ببطاقاتك الائتمانية وحساباتك البنكية.