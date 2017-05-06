بيع 4 عقارات من تركة صالح بن عبدالعزيز الراجحي.. وهذه قيمة الصفقة

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أعلن مجلس تصفية تركة الراحل الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، مساء السبت، أن المزاد العلني لعقارات تركة الراجحي تمكن من بيع 4 عقارات بقيمة إجمالية تجاوزت 644 مليون ريال.

وأوضح المجلس، أنه تم بيع 4 عقارات من تركة الراجحي بقيمة بلغت إجمالي مساحتها 424,878 مترا مربعا بقيمة إجمالية 644,040,000 ريالا، مشيرا إلى أنه تم بيع “أرض السلي” بقيمة 510 ريال للمتر المربع، وبقيمة إجمالية تبلغ 206,040,000.

وأضاف المجلس، أن المزايدة النهائية لبيع عقار “مركز إلكترون” وصلت 91 مليون ريال، فيما تم بيع عقار “توارن سنتر” بـ 246 مليون ريال، في حين تم بيع سوق الرياض التجاري بقيمة 101 مليون ريال.