شركة الاتصالات السعودية تسعى للاستثمار في سوق الهاتف الجوال بسلطنة عُمان

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أعلنت شركة الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات بالمملكة اليوم الاثنين، أنها تقدمت بعرض للمنافسة على الرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول في سلطنة عمان للاستفادة من فرص النمو في سوق السلطنة، وفي إطار خطة استراتيجية للتوسع بالمنطقة.

وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم، إن العرض شمل “خطة أعمال متكاملة وخطة تقنية، بالإضافة إلى الخطة المالية والعرض المالي مقابل قيمة الرخصة”.

وأوضح البيان، أنه من المقرر الإعلان عن القائمة المختصرة للمتقدمين المتأهلين في 14 اغسطس آب المقبل، والإعلان عن الفائز بالرخصة في الرابع من سبتمبر أيلول.

وأضافت الشركة في البيان، أن هذه الخطوة “جزء من الاستراتيجية الاستثمارية التوسعية للشركة في المنطقة”، فيما لم يخض البيان في تفاصيل القيمة المتوقعة للرخصة التي تتنافس عليها عدة شركات في السلطنة.