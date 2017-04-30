الشؤون الاقتصادية يطلق 10 برامج استراتيجية ضمن “رؤية السعودية 2030”

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية، الأحد، 10 برامج جديدة ضمن رؤية المملكة 2030.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن البرامج الجديدة تشمل مجالات الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة الحج والعمرة.

وتشمل البرامج أيضاً، دعم الريادة الوطنية في الصناعة والأسواق المالية، وترسيخ الانتماء الوطني، ودعم الثقافة الوطنية والفنون والترفيه، دون تقديم توضيحات بشأن هذه البرامج.

وسيبدأ العمل بالبرامج الجديدة فور اكتمال خططھا التنفيذية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وكانت السعودية أعلنت العام الماضي عن “رؤية السعودية 2030″، والتي تستهدف خفض اعتمادها على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتنويع الإيرادات المالية.

وضمن هذه الرؤية، أطلقت الحكومة السعودية مجموعة من البرامج أبرزها “التحول الوطني” و”التوازن المالي” الهادف لتحقيق ميزانية متوازنة بحلول العام 2020.

وأعلنت الرياض نهاية العام الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).