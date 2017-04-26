خطة ترامب للإصلاح الضريبي تخفض ضرائب الشركات إلى 15%

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين: إن خطة أكبر خفض ضريبي في تاريخ الولايات المتحدة المقرر أن يعلنها البيت الأبيض في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، ستخفض ضرائب الشركات إلى 15 % بما في ذلك الشركات الصغيرة.

وأضاف منوتشين في منتدى إخباري في واشنطن : “سيكون هذا أكبر خفض ضريبي وأكبر إصلاح ضريبي في تاريخ بلدنا”، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا جوهريًا بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونغرس بشأن أهداف الإصلاح الضريبي وجارٍ العمل على التفاصيل.

وفي سياق منفصل، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان إنه ألقى “نظرة عابرة” على الخطة، مضيفًا: “تعجبنا جدًا، نحن متفقون بنسبة 80 % وفي 20 % الباقية نحن في نفس المضمار”.

وتزامنًا مع ذلك، فتحت الأسهم الأمريكية دون تسجيل تغير يذكر، اليوم الأربعاء، بعد يومين من المكاسب القوية مع ترقب المستثمرين لخطة الإصلاح الضريبي المنتظرة.

وارتفع المؤشر “داو جونز” الصناعي 19.19 نقطة أو ما يعادل 0.09% إلى 21015.31 نقطة، بينما زاد المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بمقدار 0.03 نقطة أو 0.001% إلى 2388.64 نقطة، والمؤشر “ناسداك” المجمع 2.81 نقطة أو 0.05% إلى 6028.31 نقطة.