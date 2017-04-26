وكالة “موديز” تتوقع نموًا متوسطًا للبحرين في السنوات المقبلة

المصدر: المنامة - إرم نيوز

توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني الأربعاء، وتيرة متوسطة للنمو في البحرين بالسنوات المقبلة، بفعل ثبات إنتاج النفط والغاز والأثر السلبي المتوقع لإجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة على النمو.

وقالت “موديز” في تقرير إن “التصنيف الائتماني لحكومة البحرين عند Ba2 مع نظرة مستقبلية سلبية، يتلقى دعمًا من ارتفاع مستويات ثروة البلاد وتنوع الاقتصاد، وتسجيل مركز الاستثمارات الدولية صافيًا إيجابيًا”.

وأضافت “موديز” أن “الدولة تواجه أيضا قيودا ائتمانية، بما في ذلك التدهور الحاد في الأوضاع المالية الحكومية منذ عام 2009، وهو اتجاه عززه انخفاض أسعار النفط”، منوهة إلى أن “النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف، تعكس المخاطر المتزايدة المتعلقة بالسيولة الحكومية والخارجية، وتباطؤ وتدرج استجابة الحكومة حتى الآن للانخفاض في إيرادات النفط”.

وتوقعت الوكالة “زيادة الدين الحكومي إلى 85 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020″، مشيرة إلى أن “متوسط توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين، يقل قليلًا عن 3 % في الفترة من عام 2011 إلى 2022، وهو ما يتماشى بوجه عام مع النمو في سلطنة عمان، لكنه يقل نسبيًا عن مستوى النمو في بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، مثل الكويت والسعودية والإمارات”.

وذكرت “موديز” أنها “تتوقع في غياب المزيد من الإجراءات الصارمة، أن تواصل البحرين تسجيل عجز مالي كبير على مدى السنوات المقبلة”، لافتة إلى أنه “بعد أن سجلت البحرين عجزًا كبيرًا للغاية في 2015، يقدر عند 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تقدر أن العجز تقلص تدريجيًا إلى 16.5% فقط في 2016، لكنه سيظل كبيرًا عند 9.8% في 2017”.