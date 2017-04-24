ميزانية الدعم في المغرب تصعد بنسبة الضعف خلال الربع الأول 2017

المصدر: وكالات

صعدت ميزانية الدعم في المغرب بنسبة 100% خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2016.

وجاء في تقرير لوزارة المالية والاقتصاد المغربية، اليوم الإثنين، أن ميزانية نظام الدعم بلغت 2.4 مليار درهم (241 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار) في الفترة المناظرة من 2016.

ويطلق على نظام الدعم بالمغرب صندوق المقاصة، ويدعم السكر والدقيق واسطوانات الغاز ذات الاستعمال المنزلي.

ونفت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، اعتمادها لبرنامج يقضي برفع الدعم عن السكر واسطوانات غاز البوتان ذات الاستعمال المنزلي.

وقال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستواصل إصلاح نظام المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجياً، بهدف الزيادة في الاعتمادات (المالية) الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة.

وارتفعت إيرادات الميزانية خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 8.9% على أساس سنوي، إلى 58.9 مليار درهم (5.9 مليار دولار)، مقابل 54.1 مليار درهم (5.4 مليار دولار).

وصعدت النفقات بنحو طفيف نسبته 1.3% خلال نفس الفترة، إلى 53.7 مليار درهم (5.4 مليار دولار)، مقارنة مع 53 مليار درهم (5.3 مليار دولار) في الربع الأول 2016.

وأوردت التقرير، أن المنح المالية من دول الخليج خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 21.4 مليون دولار، مقارنة مع 91.1 مليون دولار، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.