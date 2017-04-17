وثائق مسربة: بوينغ تخطط لموجة تسريح جديدة تشمل مئات المهندسين‎

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

أظهرت وثائق مسربة، اليوم الإثنين، أن شركة بوينغ الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات أبلغت الموظفين أنها تخطط لجولة جديدة من التسريح الإجباري ستشمل مئات المهندسين في وحدتها للطائرات التجارية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الشركة في وقت سابق عن الاستغناء عن 245 عاملًا اعتبارًا من 19 مايو/ أيار، ردًا على تنامي المنافسة وتباطؤ مبيعات الطائرات.

وأظهرت مذكرة من جون هاميلتون، نائب الرئيس للقطاع الهندسي في بوينغ للطائرات التجارية، أنه من المنتظر أن يبدأ سريان التسريح الجديد في 23 يونيو/ حزيران.

وقالت المذكرة: “نتحرك قدمًا صوب مرحلة ثانية من الاستغناء الإلزامي عن بعض المهارات في ولاية واشنطن ومواقع أخرى للشركة”. وتابعت: “نتوقع أن يشمل ذلك مئات المهندسين. ستكون هناك تخفيضات إضافية في القطاع الهندسي في وقت لاحق هذا العام.”

واستغنت وحدة بوينغ للطائرات عن بضع مئات من المهندسين عبر برامج للتقاعد الطوعي أعلنت في يناير/ كانون الثاني، ومارس/ آذار.