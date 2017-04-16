“الشورى السعودي” يوافق على الضريبة الانتقائية

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام محلية أن مجلس الشورى السعودي، وافق اليوم الأحد، على مشروع فرض الضريبة الانتقائية في البلاد.

وقالت صحيفة “سبق”، إن المجلس “وافق على الضريبة الانتقائية، المزمع تطبيقها في الربع الثاني من العام الجاري”.

وناقش المجلس، في اجتماع سابق له، تقرير اللجنة المالية الخاص بمشروع الضريبة، وتم منح اللجنة بعض الوقت لدراسة مقترحات وآراء الأعضاء في المجلس.

وتعد هذه هي الخطوة قبل الأخيرة لتطبيق الضريبة في البلاد، بعد موافقة مجلس الوزراء، فيما لم يتبق سوى موافقة وزير المالية وإعلان الموعد بشكل رسمي.

وفوض مجلس الوزراء السعودي وزير المالية محمد الجدعان، في الـ 20 من فبراير/شباط لتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية، بعد أن وافق المجلس عليها.

وضريبة السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ ومشروبات الطاقة التي ستبلغ ضريبتها 100%‏‏، فيما ستكون 50% على المشروبات الغازية.

وقالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الأسبوع الماضي، إنها تتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية للضريبة الانتقائية 8 مليارات ريال سعودي (2.13 مليار دولار) سنوياً.

وتنوي السعودية ودول الخليج فرض العديد من الضرائب لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.