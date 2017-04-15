بعد إغلاق مؤقت.. إعادة فتح خطوط الغاز بحقل الوفاء النفطي في ليبيا

المصدر: طرابلس - إرم نيوز

قال مصدر في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم السبت، إنه أعيد فتح خطوط الغاز من حقل الوفاء النفطي في ليبيا إلى محطة كهرباء الرويس ومرفأ مليتة لتصدير الغاز، بعد إغلاقها مؤقتا من قبل جماعة مسلحة.

ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط قبل أيام حالة القوة القاهرة عن حقل الوفاء، وقالت إن خطوطه أعيد فتحها بعد أن ذكرت مصادر أن زعماء قبائل تفاوضوا للتوصل لاتفاق مع الجماعة المسلحة، التي أغلقت الخطوط منذ شهر، لكن خطوط الغاز أغلقت مرة أخرى أمس الجمعة.

وكان إغلاق حقل الوفاء جزءا من عمليات توقف أوسع نطاقا لإنتاج ليبيا من النفط، والذي تضرر منذ سقوط معمر القذافي في 2011 نتيجة الاقتتال بين الفصائل وهجمات تنظيم داعش والاحتجاجات السياسية.