فيديو.. سلطنة عمان تعلن جاهزية الطريق الذي يربطها مباشرة مع السعودية

المصدر: إرم نيوز - أبوظبي

أعلن رئيس لجنة النقل والقطاع اللوجستي في غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان سالم الجنيبي، عن جاهزية الطريق الوحيد الذي يربط بين السلطنة والمملكة العربية السعودية مباشرة، بكل مرافقه الحيوية.

وقال الجنيبي، أن الطريق سيخدم قطاع الشاحنات بين الجانبين، ويسهل من حركة البضائع والمسافرين، وبالتالي يسهم في زيادة التبادل التجاري البيني، كما يعتبر الطريق شريانا مهما يربط البلدين.

ويختصر الطريق المسافة السابقة بين البلدين، حيث أن طول الطريق من جانب السلطنة 160 كيلومترا، ومن الجانب السعودي فيصل إلى أكثر من 566 كيلو مترا، وفقا لـ “الاقتصادية”.

وتطلب بناء هذا الطريق بإنشاء جسور للتغلب على الكثبان الرملية الموجودة في الربع الخالي، حيث تعتبر صحراء الربع الخالي هي أكبر صحراء رملية متجاورة في العالم.