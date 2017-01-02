عملات أجنبية وعربية تحلق أمام الجنيه المصري بأكثر من 100% في 2016

شهد العام 2016 ارتفاعاً شبه جماعي لعملات أجنبية وعربية بأكثر من 100% أمام الجنيه المصري.

وتصدر الدولار الأمريكي قائمة العملات المرتفعة أمام العملة المصرية، وبلغ سعر الشراء حالياً 18.82 جنيه مقابل 7.72 جنيه مطلع 2016 بنسبة ارتفاع بلغت 143%.

ووصل سعر بيع العملة الخضراء حالياً إلى 19.20 جنيه مقابل 7.74 جنيه في مطلع العام الماضي.

وقررت مصر في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفقاً لقواعد العرض والطلب.

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني بنسبة 102% أمام العملة المصرية خلال العام 2016، ليصل سعر الشراء إلى 23 جنيهاً حالياً مقابل 11.38 جنيه في مطلع العام الماضي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ صافي الاستثمارات البريطانية المباشرة في مصر 5.356 مليار دولار، وحجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا 3.309 مليار دولار في العام المالي 2014/2015.

ويبلغ سعر بيع الإسترليني في البنوك المصرية حالياً 23.48 جنيه، مقابل 11.41 جنيه في مطلع العام الماضي.

وقفزت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 133% أمام المصرية خلال العام 2016، ليصل سعر شراء اليورو إلى 19.60 جنيه حالياً، مقابل 8.38 جنيه في مطلع العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

وتبيع البنوك المصرية اليورو مقابل 20 جنيهاً، مقابل 8.40 جنيه في بداية العام 2016.

وصعدت العملة الصينية (اليوان) أمام العملة المصرية بنسبة 128% ليصل سعر شراء اليوان حالياً 2.70 جنيه مقابل 1.18 جنيه في بداية العام الماضي.

ويبلغ سعر بيع اليوان الصيني بالبنوك المصرية حالياً 2.76 جنيه مقابل 1.19 جنيه في مطلع العام 2016.

وأضاف صندوق النقد الدولي يضيف اليوان الصيني إلى سلة العملات، التي تتألف منها حقوق السحب الخاصة اعتباراً من أول أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وفي مطلع الشهر الماضي، أعلن المركزي المصري، أنه وقع اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني بمبلغ إجمالي 18 ملیار یوان صيني (2.6 مليار دولار) مقابل ما يعادله بالجنيه المصري.

ولم يقتصر صعود العملات الأجنبية على الجنيه المصري بل امتد ليشمل صعود عملات عربية أيضا.

وصعد سعر شراء الدرهم الإماراتي بنسبة 143%، ليصل إلى 5.12 جنيه مقابل 2.10 جنيه في مطلع العام الماضي، فيما يبلغ سعر بيع العملة الإماراتية 5.22 جنيه مقابل 2.10 في يناير/ كانون الثاني 2016.

وقفز سعر شراء الدينار الكويتي بنحو 142% إلى 61.49 جنيه في مصر، مقابل 25.40 في بداية العام الماضي، ويبلغ سعر بيع الدينار 62.76 جنيه في البنوك المصرية حالياً مقابل 25.50 جنيه في مطلع 2016.

وارتفع سعر شراء الريال السعودي بنسبة 150% ليصل إلى 5 جنيهات مقابل 2 جنيه في مطلع العام الفائت، وقفز سعر البيع إلى 5.12 جنيه مقابل 2 جنيه في بداية العام.