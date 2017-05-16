منحوتة نادرة تباع بمبلغ قياسي في مزاد أمريكي (صورة)

المصدر: وكالات – إرم نيوز

بيعت منحوتة برونزية للفنان الفرنسي من أصل روماني، قسطنطين برانكوزي، تحمل اسم “جنية الإلهام النائمة”، بمبلغ قياسي لأعماله، بلغ 57.4 مليون دولار في مزاد علني بنيويورك.

وجرى بيع المنحوتة التي تجسد رأس امرأة، استكملها برانكوزي عام 1913، في مزاد نظمته دار “كريستيز” للمزادات، حول الفن الانطباعي والحديث.

ويعد برانكوزي الذي ولد عام 1876 في قرية جبلية برومانيا، من مبدعي فن النحت في أوروبا، في القرن الـ19، وأحد رواد التيار الحداثي في هذا الحقل.

كما شهد المزاد بيع لوحة “المرأة الجالسة ذات الرداء الأزرق” للرسام الإسباني الشهير بابلو بيكاسو بـ45 مليون دولار.

ورسم الفنان العالمي بيكاسو في تلك اللوحة حبيبته “دورا مار”، عام 1939.