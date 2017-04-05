وفاة الناقد المصري الطاهر مكي عن عمر يناهز 93

المصدر: محمد علام - إرم نيوز

توفي الناقد الأدبي المصري الدكتور الطاهر أحمد مكي الأربعاء، عن عمر يناهز 93 عاما بعد رحلة من العطاء في الأدب والتأليف والترجمة والتدريس بالجامعات المصرية والأجنبية.

وولد أستاذ اللسانيات في مركز إسنا بصعيد مصر عام 1924، والتحق بالتعليم الأزهري وحصل على الابتدائية من المعهد الديني بمحافظة قنا، ثم انتقل في المرحلة الثانوية للقاهرة وتخرج في كلية دار العلوم بالقاهرة عام 1952.

حصل مكي على الدكتوراه في الأدب والفلسفة بتقدير ممتاز، من كلية الآداب بالجامعة المركزية بالعاصمة الإسبانية مدريد عام 1961، وعمل أستاذا بكلية دار العلوم بالقاهرة وأستاذاً في الأندلسيات ومترجماً ومحققاً وناقداً.

حصل الطاهر مكي على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1992، وعمل مدرساً ثم أستاذاً ووكيلاً لكلية دار العلوم بالقاهرة لشئون الدراسات العليا، كما عمل أستاذًا زائرًا بجامعة في كولومبيا، تعرف فيها إلى الأدب المكتوب بالإسبانية في أمريكا اللاتينية، كما عمل أستاذًا زائرًا في تونس ومدريد والمغرب والجزائر والإمارات.

من مؤلفاته “امرؤ القيس: حياته وشعره – دراسة في مصادر الأدب- بابلو نيرودا شاعر الحب والنضال – القصة القصيرة: دراسة ومختارات – الأدب الأندلسي من منظور إسباني- الأدب المقارن – مقدمة في الأدب الإسلامي المقارن – أصداء عربية وإسلامية في الفكر الأوروبي الوسيط”، إلى جانب عشرات التراجم والمؤلفات والتحقيقات الأخرى.