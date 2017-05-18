معالم السياحة الثقافية في مصر تشهد تراجعًا كبيرًا

تراجعت أعداد زوار متاحف الفن والتاريخ المصرية منذ بداية العام الجاري بنسبة 25.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقاً لإحصائية أصدرها “الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء”، اليوم الخميس، بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المتاحف بلغ 66 متحفًا، من بينها 54 متحفًا للفن والتاريخ و12 متحفًا للعلوم الطبيعية والتطبيقية والبحتة، لافتًا إلى أن إجمالي إيرادات متاحف الفن والتاريخ بلغت 63.5 مليون جنيه، مقابــل 89.3 مليون جنيه العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 28.9% ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض عدد الزائرين.

وزادت معدلات سرقة الآثار، بنسبة 90%، نتيجة الاضطراب الأمني الذي شهدته مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، حسب تصريحات صحفية سابقة ليوسف خليفة، رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية والأحراز في وزارة الآثار المصرية.

وفيما يمثل القطاع الأثري صلب السياحة في مصر، فإن القاهرة تعول على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويًا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.5 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.