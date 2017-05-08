إسرائيل تمنع الأديب المغربي ياسين عدنان من دخول رام الله

المصدر: وكالات - إرم نيوز

منعت السلطات الإسرائيلية الأديب والإعلامي المغربي ياسين عدنان من دخول رام الله، للمشاركة في ملتقى الرواية الذي تنظمه وزارة الثقافة الفلسطينية.

وقال عدنان: إنه لم يتمكن من تلبية الدعوة الفلسطينية مشبهًا إسرائيل بالسرطان.

ونشر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك:”ليس من عادتي نشر الدعوات التي أتلقّاها لحضور مؤتمر هنا أو ندوة هناك، لكن هذه المرة، سأنشر دعوة فلسطين، دعوةٌ لم أتمكّن من تلبيتها، لأنّ ورمًا سرطانيًّا أوصد مسرب الأخوة واحتل بُرْهة المحبة بين الداعي والمدعو. ورمٌ اسمه (إسرائيل)”.

وسبق لعدنان أن دخل إلى رام الله السنة الماضية للمشاركة في معرض الكتاب، وقد منحته إسرائيل تصريح الدخول في آخر لحظة.

ويعتبر ياسين عدنان، من ألمع الأدباء المغاربة، وله عدة مؤلفات شعرية وأدبية، وكانت روايته “هوت ماروك” ضمن القائمة العربية لجائزة البوكر لسنة 2017.