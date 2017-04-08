بيع رسم أصلي من “مغامرات تان تان” بنحو 800 ألف دولار في فرنسا (صورة)

المصدر: رموز النخال- إرم نيوز

أعلنت دار المزاد أرتكوريال في العاصمة الفرنسية باريس، بيع رسم نادر وأصلي من ألبوم كتاب مغامرات تان تان الهزلي بمبلغ 798،000 دولار، وذلك في مزاد أفتتح اليوم السبت.

وذكرت أرتكوريال في بيان، أن الرسم من ألبوم “تاتان في أمريكا” ويبلغ حجمه (8.2 × 5.9 بوصة) ورسمه الرسام البلجيكي جورج ريمي المعروف باسم هيرج بالحبر، ويعد واحدا من أربعة رسومات ملونة، من طبعة 1937 من الكتاب، وتجاوز قيمته التي كانت مسجلة في المزاد بنحو 600_700 ألف دولار.

ويظهر الرسم مع تراكيب الألوان صبيا مقداما يحمل مسدسا في يده، ويقف على متن سيارة أجرة مسرعة، لمطاردة الأشرار في شوارع شيكاغو.

وذكر أريك ليروي، خبير الكتب الهزلية في أرتكوريال، أن “رسما آخر لهيرج بيع العام 2015، ما يثبت استقرار سوق هيرج، فالمشترون من المزاد دائما ما يهتمون في جمع قطع جميلة جدا، وهو ما حدث اليوم خلال المزايدة على شراء رسم هيرج النادر، فهذا الرسم مع تراكيب لونه يعد نوعيا بين قطع المتحف”.

وتم بيع رسم آخر لتاتان بنحو 71 ألف دولار، ويعرض كابتن بحار هادوك يلبس قبعة برقوق ويلوح بالسيف، بجانب تاتان وكلبه الثلجي.

وقال ليروي عن الأمر: “كان سعرا قياسيا لهذا النوع من الرسم”، الذي تتراوح قيمته بين 16 – 21 ألف دولار قبل المزاد.

وبيع رسم آخر لتاتان مع نموذج من سفينة يونيكورن بـ 66 ألف دولار بعد أن قيم بأقل من 19 ألف دولار.

ومن المعروف أن رسومات الكتاب الهزلي الأصلي تاتان، تجلب الملايين في المزادات على مر السنين، ففي نوفمبر الماضي بيع رسم “المستكشفون على القمر” بنحو مليون دولار في أرتكوريال.

ومغامرات تان تان، هي سلسلة من الروايات المصورة من تأليف الكاتب البلجيكي جورج ريمي (1907-1983) والمعروف باسم هيرج.

وتعتبر السلسلة أحد أكثر الروايات المصورة شعبيةً في أوروبا في القرن العشرين، حيث ترجمت لأكثر من 50 لغة مختلفة، وطبع منها أكثر من 200 مليون نسخة حول العالم.