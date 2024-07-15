يديعوت أحرونوت: إسقاط قضية الوثائق جاء في وقت مناسب لترامب

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن قرار قاضية أمريكية بإسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة احتفاظه بوثائق سرية "جاءت في وقت مناسب".

وترى الصحيفة أن "ذلك القرار جاء قبيل بدء مؤتمر الحزب الجمهوري، الذي من المتوقع أن يؤكد رسميًا ترشحه للرئاسة".

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، أسقطت قاضية أمريكية الدعوى الجنائية المرفوعة ضد ترامب بتهمة احتفاظه بوثائق سرية، وخلصت إلى أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفًا للقانون.



وأصدرت القاضية الفدرالية آيلين كانون التي كان عيّنها ترامب في المنصب، حكمها بعد أن طالب محامو الرئيس السابق البالغ من العمر 78 عامًا بحفظ جزئي للدعوى لإتاحة تقييم قرار للمحكمة العليا يقضي بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة النطاق تحميهم من الملاحقة القضائية.

وفي وثيقة تقع في 93 صفحة قالت كانون إن تعيين سميث وتمويله قوّض دور الكونغرس.

وعبرت القاضية عن اقتناعها بأن "تولي سميث مهام المدعي الخاص ينتهك ركنين أساسيين في دستورنا - دور الكونغرس في تعيين المسؤولين الدستوريين ودور الكونغرس في تفويض النفقات بموجب القانون".