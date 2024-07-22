داهمت الشرطة الباكستانية المقر العام لحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، المسجون حالياً، وذلك بعد أسبوع من تعهد الحكومة بحظر تلك الحركة السياسية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الشرطة طوقت المقر العام لحركة "إنصاف"، واقتادت عددا من العاملين في الحزب إلى شاحنات.

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وقالت وزارة الداخلية، إن شرطة إسلام آباد داهمت قسم الإعلام الرقمي لدى حركة "إنصاف"، واعتقلت رؤوف حسن، العضو المؤسس للحزب ورئيس قسم الإعلام فيه.

وأضافت أن "حركة إنصاف ضالعة في دعاية مناهضة للدولة". بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكان مسؤول في شرطة إسلام آباد طلب عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخول بالتحدث إلى الصحافة، أكد للوكالة "فرانس برس" توقيف رؤوف حسن. وقال رئيس الحركة جوهر علي خان، إنه رافق رؤوف حسن إلى مركز الشرطة.

وأوضح البرلماني للصحافين المجتمعين أمام مكتبه، "ذهبت إلى هناك من أجل رؤوف حسن، فهو عميدنا، وكان عليّ أن أكون هناك من أجله".

وكانت وسائل الإعلام الباكستانية أشارت بداية إلى أن رئيس الحركة بين الموقوفين.

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وكان حسن قال لوكالة "فرانس برس" السبت إنه تم خلال الشهرين الماضيين توقيف ما لا يقل عن 10 أعضاء في حركة "إنصاف" أو أقاربهم. وقال إنهم "اختفوا.. بلا أثر".

وأفاد وزير الإعلام الباكستاني الأسبوع الماضي، بأن الحكومة ستحظر حركة "إنصاف" بعد أيام من إصدار المحكمة العليا حكما مهما لصالح حزب عمران خان وجه ضربة قوية للحكومة.

وخان مسجون منذ قرابة عام؛ بسبب قضايا يقول إنها لُفّقت لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات فبراير/ شباط. وفق وكالة "فرانس برس".