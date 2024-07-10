إيران.. تعيينات حكومية تفجر خلافات بين الرئيسين المنتخب والمؤقت

اندلعت خلافات الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، ورئيس الحكومة المؤقت محمد مخبر دزفولي، بسبب تعيينات وإقالات أجراها الأخير في الأيام الماضية.

وبعث بزشكيان رسالة إلى مخبر، نشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، طالبه فيها بالامتناع عن القيام بأي تغييرات؛ لأن حكومته لتصريف الأعمال.

وقال القيادي الإصلاحي والنائب السابق محمود صادقي لـ"إرم نيوز"، إن مخبر أجرى عدة تغييرات في "شركات بارسيان وفجر وعبادان لتكرير الغاز، بالإضافة إلى تغييرات في منظمة البورصة".

أخبار ذات علاقة إيران.. تنصيب بزشكيان في 30 يوليو الجاري

وأضاف صادقي أن "الإجراءات شملت عمليات نقل للمسؤولين في دوائر الدولة بطريقة غير عادية ومخالفة للتعميم الذي أصدره الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، ومنع فيه التعاقد والفصل والتعيين في جميع الوزارات ووكالات الدوائر".

وفي سياق متصل، نشر موقع "اقتصاد نيوز" وثائق تظهر أن مخبر، أجرى سلسلة تغييرات في إحدى وكالات وزارة الطرق والتنمية الحضرية، وفي شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، وتوظيف بعض الأشخاص في مواقع مختلفة.

وقالت مصادر مقربة من بزشكيان لـ"إرم نيوز"، إن الأخير وضع هذه المخالفات في أيدي منظمة التفتيش العامة، وتظهر إحدى الوثائق الموقعة بخط نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية والرئيس التنفيذي لمطارات البلاد، رضا نخجواني، الموافقة على سلسلة تعيينات في المطارات.

وتظهر وثائق أخرى قرارات اتخذها وزراء لتعيين أنفسهم وشخصيات متشددة في عدة دوائر تابعة للحكومة.

ورفض المتحدث باسم الحكومة المؤقتة، علي بهادري جهرمي، في مؤتمر صحفي الرسالة، قائلا إن بزشكيان لم يُنَصَّب بعد، وإن مخبر ما زال رئيسًا.