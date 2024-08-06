أكدت إيران تورط واشنطن في دعم اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أرضها، مشددة على متابعة القضية دوليا.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، الثلاثاء، إنه "لا يمكن إخفاء دور حكومة الولايات المتحدة" في دعم وتوجيه إسرائيل، ما يجعل "من الممكن متابعة القضايا القانونية والجنائية في الهيئات القضائية الدولية".

وأوضح أن طهران "ستستخدم دور الولايات المتحدة في حادثة الاغتيال لتقديم شكوى أمام الهيئات القضائية الدولية".

إلى ذلك، أكد جهانغير أن التحقيق في عملية اغتيال هنية مستمر، نافياً في الوقت ذاته اعتقال أي شخص على صلة بالاغتيال.

وقال جهانغير "بدأنا التحقيقات في حادث اغتيال إسماعيل هنية وهي مستمرة، وسنكشف عن نتائجها لاحقًا".

وأضاف أنه "لم يتم اعتقال أي شخص في قضية الاغتيال"، مؤكدا أن الأخبار المنشورة حول ذلك "كاذبة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس اغتيال هنية في محل إقامته شمالي العاصمة طهران فجر الأربعاء الماضي، فيما حملت طهران إسرائيل مسؤولية الاغتيال الذي لم تعلن عنه رسمياً.

وعلى صعيد حادثة سقوط طائرة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي في 19 أيار/ مايو الماضي، اكتفى جهانغير بالقول إنه فور وقوع الحادث "رُفِعَت قضية بهذا الشأن، وأُجْرِيَت التحقيقات، ولم يُعْلَن الرأي النهائي للجهات المختصة بعد".