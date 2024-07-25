ينتظر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما "الوقت المناسب"، من أجل تأييد ترشح نائبة الرئيس كاملا هاريس، للانتخابات الرئاسية، بحسب شبكة "إن بي سي".

وذكرت الشبكة نقلا عن 4 مصادر مطلعة، أن "أوباما وهاريس على اتصال وثيق منذ أن أعلنت ترشحها للرئاسة، الأحد الماضي، وأجريا محادثات متعددة، الأسبوع الجاري مع بدء حملتها".

ويعتبر أوباما، واحدًا من الديمقراطيين البارزين في الولايات المتحدة الذين لم يؤيدوا هاريس بعد.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الأشخاص المطلعين، لم يعرفوا بعد "التوقيت الدقيق لإعلان أوباما تأييده".

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وقال شخص مطلع على المناقشات للشبكة، إن "أوباما وهاريس، اللذين يسعيان للحفاظ على الزخم الذي تتمتع به حملتها بين الديمقراطيين منذ دخولها السباق، يريدان أن يكون تأييده لحظة خاصة بهما".

ونقلت الشبكة عن 3 من الأشخاص المطلعين على المناقشات قولهم، إن "مساعدي أوباما وهاريس ناقشوا أيضًا ترتيب ظهورهما معًا في الحملة الانتخابية، رغم عدم تحديد موعد".

وقال شخصان مطلعان على الأمر، إن "ميشيل أوباما تدعم أيضًا ترشيح هاريس".

وقال إريك شولتز، أحد كبار مستشاري أوباما، إن "أوباما يتطلع إلى مساعدة الديمقراطيين في جميع مراحل الاقتراع على إقناع الناخبين هذا الخريف. وستعتمد إستراتيجيتنا على إحداث تأثير، خاصة أنه يمكن لصوته أن يحرك مجريات الأمور".

ويرى أوباما أن فائدته في الحملة الانتخابية هي المساعدة في توحيد حزبه ودفع الديمقراطيين إلى الأمام.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، لم يعلن الرئيس السابق، عن تأييد هاريس بعد، بل إنه لم يأتِ على ذكرها ولو مرة واحدة في بيان أصدره عقب قرار بايدن الانسحاب.