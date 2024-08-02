انتقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشدة، تصريحات نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس التي استهدف فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، واصفا إياه بـ"المريض".

وقال فيدان عبر حسابه على منصة "إكس"، إن كاتس، "بدل أن يمارس مهامه وزيراً للخارجية، يجعل بلدنا ورئيسنا باستمرار موضوعاً لأوهامه الخاصة، هذا مرض بكل معنى الكلمة".

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وأضاف أن "وجود هذا الشخص (كاتس) المهوس بالافتراء والكذب، في الحكومة هو نموذج لوقاحة حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو المرتكبة للإبادة الجماعية، والتي لا تعرف الحدود".

وكان كاتس استهدف الرئيس أردوغان في منشور على حسابه بمنصة إكس، وفق ما جاء عبر "الأناضول".

كما استهدف أيضا الدبلوماسيين الأتراك بشأن تنكيس العلم التركي في سفارة أنقرة بتل أبيب بعد أن أعلنت تركيا حداداً ليوم واحد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران.