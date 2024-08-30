ضربة للمجتمع المدني.. نيكاراغوا تغلق 169 منظمة غير حكومية

أصدرت السلطات في نيكاراغوا، الخميس، قرارًا بإغلاق 169 منظمة غير حكومية إضافية، بما فيها منظمة "سيف ذا تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال)، وفقًا لقرار نشرته صحيفة "لاغاسيتا" الرسمية.

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وجاء في القرار أن وزارة الداخلية أمرت بـ"إلغاء الشخصية القانونية والتسجيل لـ169 منظمة غير ربحية لعدم امتثالها للقانون".

ومن بين المنظمات التي أُغلِقت، نحو 90 كنيسة وجمعية بروتستانتية إنجيلية، وحوالي 40 جمعية لمربي الماشية، ومجموعة من الأكاديميين المتقاعدين، ومؤسسة لمكافحة السرطان والإيدز.

ورفع القرار الأخير عدد عمليات الإغلاق إلى حوالي 5500 منظمة غير حكومية أغلقتها حكومة الرئيس دانيال أورتيغا منذ عام 2018، وستنتقل أصول هذه المنظمات إلى الدولة وفقًا للتشريعات الحالية.

وأمرت الحكومة في 19 أغسطس/آب، بإغلاق 1500 منظمة غير حكومية، معظمها دينية، في أكبر استهداف للمنظمات غير الحكومية في البلاد منذ ست سنوات، في ضربة للمجتمع المدني، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد وصفت عمليات الإغلاق هذه بأنها "مقلقة جدًا".

وصعّد أورتيغا، الموجود في السلطة منذ 17 عامًا، اضطهاد المعارضين بعد احتجاجات في عام 2018، والتي قوبلت بقمع شديد، وأسفرت عن أكثر من 300 قتيل وفقًا للأمم المتحدة.