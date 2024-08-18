قصفت القوات الأوكرانية جسرا ثانيا في منطقة كورسك الروسية في إطار سعيها إلى تعطيل العمليات القتالية للجيش الروسي في المنطقة، وفق ما أفادت القوات الجوية الأوكرانية الأحد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك قوله: "جسر آخر يتم تدميره. تواصل طائرات سلاح الجو حرمان العدو من قدراته اللوجستية عبر ضربات جوية دقيقة"، مرفقا معلوماته بمقطع فيديو عن الهجوم.

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وتشهد مقاطعة كورسك الروسية معارك عنيفة بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية المتوغلة، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن أطقم "كا-52" هاجمت آليات عسكرية مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.

من جهتها، قالت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، إن روسيا شنت اليوم الأحد ثالث هجوم بصواريخ باليستية على المدينة في أغسطس آب، وتظهر البيانات المبدئية أن جميع الصواريخ دُمرت عند اقترابها.

وذكر سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تيليجرام للتراسل "هذا هو الهجوم الباليستي الثالث بالفعل على العاصمة في أغسطس، مع الفارق الزمني نفسه بواقع 6 أيام بين كل هجوم والآخر".