أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن الانفجار الذي وقع في تل أبيب لم يُلحق أي ضرر بمبنى فرع السفارة الأمريكية، وفق شبكة "سي إن إن".

وجاء في بيان صادر عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن على علم بوقوع انفجار بالقرب من مكتب فرع السفارة الأمريكية، لم يلحق أي ضرر بمبنى فرع السفارة الأمريكية"، مشيرا إلى أنه "لم ترد أيضا تقارير عن وقوع إصابات لأفراد أمريكيين أو موظفين محليين".

وأشار بيان المتحدث إلى أن وزارة الخارجية "على اتصال وثيق بالسلطات الإسرائيلية للتحقيق الكامل في مصدر الانفجار والهدف المقصود منه".

وبين أن السفارة في القدس وفرعها في تل أبيب مستعدان لتقديم المساعدة القنصلية للمواطنين الأمريكيين.

وكان تحليل أجرته شبكة "CNN" لمقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام صور الأقمار الصناعية مفتوحة المصدر للحادث، أظهر حطاما من الانفجار على بعد حوالي 100 متر من مجمع فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الانفجار الذي وقع في تل أبيب، فجر الجمعة، ناجم عن سقوط هدف جوي، في ظل ادعاء ميليشيا الحوثي في اليمن استهداف تل أبيب بـ"طائرة مسيّرة".