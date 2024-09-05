غوتيريش يدعو لتصحيح "الظلم التاريخي" اللاحق بأفريقيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تصحيح ما لحق بقارة أفريقيا، ما وصفه بـ"الظلم التاريخي".

وقال غوتيريش، في خطاب خلال افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني-الأفريقي في بكين، إنه "من المخزي ألا يكون للقارة الأفريقية مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وسبق لغوتيرش أن انتقد غياب أفريقيا عن مقاعد الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مطالباً بضرورة أن تعكس المؤسسات الدولية عالم اليوم، وليس عالم ما قبل 80 عامًا، وتساءل: "كيف يمكننا أن نقبل ألا يكون لأفريقيا عضو دائم واحد في مجلس الأمن؟".