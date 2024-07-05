بعد دعوات لقتلهم.. محامون فرنسيون يقاضون "اليمين المتطرف"

تقدم محامون في فرنسا، بشكاوى ضد حزب التجمع الوطني، بعد دعوات لقتلهم، بعد توقيعهم على بيان نشرته وسائل إعلام يطالب بعرقلة وصول اليمين المتطرف إلى السلطة.

ونشر موقع "الشبكة الحرة" التابع لليمين المتطرف، قائمة تضم أسماء محامين لاستبعادهم من المهنة، في حال تولي حزب التجمع الوطني سدة الحكم وتولي زعيمهم جوردان بارديلا رئاسة الوزراء.

وقال الموقع: "هؤلاء الحثالة متهمون بالتوقيع على عمود في صحيفة ماريان يدعو إلى عرقلة التجمع الوطني، تحت شعار مبادئ القانون والحريات الأساسية وقيم الجمهوريين في الحرية والمساواة والأخوة".

وتابع: "ليس هؤلاء فقط، فمن الضروري تحييد الغالبية العظمى من المحامين".

وضمت القائمة أسماء لـ 98 محاميا، دعا كاتبها إلى "إرسالهم إلى خندق أو ملعب لإبادتهم وقتلهم، لأنهم لن يحترموا صناديق الاقتراع في حال حصول التجمع الوطني على الأغلبية المطلقة في البرلمان".

من جانبه، قال المحامي الفرنسي بريجيت كامبوس والون لـ"إرم نيوز" إن "المحامين ليسوا خائفين. لكن مهاجمتهم هو هجوم على الديمقراطية وسيادة القانون".

وذكرت محطة "فرانس إنفو" الفرنسية، أن 68 محاميا قدموا مساء الخميس شكوى إلى مكتب المدعي العام في باريس بتهمة "التهديد بالقتل ضد محام" و"التحريض على ارتكاب جريمة جنائية".

وسرعان ما ردت رابطة المحامين الجنائيين، معتبرة أن هذه "المرة الأولى التي يتم فيها الدعوة صراحة إلى قتل المحامين في فرنسا".

وكتبت: "لقد كنا ندين هذه الانتهاكات منذ عدة أشهر، وسوف ننضم إلى الشكوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام في باريس، ونؤكد للزملاء المعنيين دعمنا غير المشروط".

"الديمقراطية في خطر"



وانضمت نقابة المحامين الفرنسيين إلى التنديد بالدعوة إلى قتل منتسبيها، وقالت: "اليمين المتطرف على أبواب السلطة، ويتم نشر قوائم المحامين المطلوب تصفيتهم، لافتة إلى أنه من الضروري أكثر من أي وقت مضى إيقافهم".

من جانبه، ندد وزير العدل إيريك دوبوند موريتي نشر الموقع أسماء المحامين المطلوب استبعادهم.

وقال الوزير الفرنسي، إن "أولئك الذين يريدون موت حرياتنا يبدأون دائمًا بمهاجمة المحامين. لن أسمح لهم بذلك أبداً".

كما عبر النائب العام في باريس، بيير هوفمان، عن مخاوفه لأن "الديمقراطية مهددة أكثر من أي وقت مضى عندما يُتَدَاوَل قوائم المحامين الذين سيُستبعَدون بسبب قيامهم بمهمتهم".