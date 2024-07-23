قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الكثير من الظروف السياسية في الولايات المتحدة قد اختلفت ونضجت، لتسمح، للمرة الأولى، لامرأة بتولي منصب الرئيس الأمريكي.

وعلى الرغم من الخوف من أنه من الصعب على كامالا هاريس التغلب على التمييز الجنسي، إلا أن الكثير من الناخبين المتحمسين لترشح نائبة الرئيس عن الحزب الديمقراطي يرون بادرة أمل وإمكانية لتجاوز كل المحددات والتحديات التي اعترضت هيلاري كلينتون سابقًا، بحسب الصحيفة.

وأضافت: "في السنوات الثماني التي تلت فشل هيلاري كلينتون بالفوز، نمت قوة العمل لأول مرة لتشمل عدداً أكبر من النساء من خريجات الجامعات، مقارنة بالرجال من خريجي الجامعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنافسة الرئاسية التي تضع هاريس ضد الرئيس السابق دونالد ترامب ستمثل مباراة العودة من نوع ما؛ إذ سيتعين على ترامب مرة أخرى الترشح ضد امرأة شغلت منصبًا إداريًا رفيعًا، وخدمت في مجلس الشيوخ بعد أن هُزمت كلينتون عام 2016.

ولفتت الصحيفة إلى أن الديناميكيات الانتخابية ستكون مختلفة بلا شك. حيث لا تمتلك هاريس، السوداء وذات الأصل الآسيوي، الإرث السياسي ولا قدرات هيلاري كلينتون.

في حين أصبح ترامب، بعد أن قضى فترة مضطربة في منصبه، شخصية معروفة تحظى بدعم جمهوري كبير الآن.

وإلى جانب أن أمريكا، بالتأكيد، ليست كما كانت قبل ثماني سنوات طويلة، تشير الصحيفة إلى تقرير أصدره مركز بيو للأبحاث العام الماضي؛ إذ تشعر 42% من النساء أن من المهم إلى حد ما على الأقل انتخاب امرأة كرئيسة في حياتهن.

وفي الاستطلاع ذاته، قال 39% من المشاركين، ذكورًا وإناثًا، إن الرئيسة ستكون أفضل بالتوصل إلى حلول وسط. وعدّ 37% من المشاركين أن المرأة ستكون أفضل بالحفاظ على لهجة محترمة في السياسة. فيما قال أكثر من النصف إن الجنس لا يهم في هذه التدابير.

وتابعت الصحيفة، أن بعض الناخبين يرغبون في وقف الحديث عن النوع الاجتماعي تمامًا. ويبدو أن هاريس تتمتع بعلاقة خاصة مع النساء السود على وجه الخصوص اللاتي يشكلن جزءًا رئيسًا من القاعدة الديمقراطية وكن متحمسات بشكل خاص في دعمهن السابق لها.