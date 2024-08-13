يونس يتعهد بضمان حقوق جميع الطوائف في بنغلاديش

تعهد رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش محمد يونس، "بضمان حقوق جميع الطوائف" في أعقاب الهجمات ضد الأقليات في البلاد.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، خلال زيارته للمعبد الهندوسي في العاصمة دكا، داعياً الشعب إلى التوحد بعد الهجمات ضد الأقليات.

وقال يونس: "إن رغبتنا الديمقراطية هي تأمين حقوقنا ليس كمسلمين أو هندوس أو بوذيين، ولكن كبشر، نريد أن نجعل من بنغلاديش مكانًا نجتمع فيه كعائلة واحدة".

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وفي 10 أغسطس/آب الجاري، أدان يونس الهجمات التي استهدفت الأقليات مؤخراً في البلاد، واصفا إياها بـ"القبيحة للغاية" .

ووفقاً لبيانات "مجلس الوحدة المسيحية البوذية الهندوسية" في البلاد، تم شن أكثر من 205 هجمات ضد الأقليات، بعد مغادرة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد، البلاد في 5 أغسطس/آب الحالي.

ويعيش في بنغلاديش قرابة 13 مليون هندوسي، من إجمالي أكثر من 174 مليون نسمة.