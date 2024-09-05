ترامب "يتوعد" بأكبر حملة ترحيل للمهاجرين في تاريخ أمريكا

توعد الرئيس الأمريكي، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بأكبر حملة ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ البلاد، في حال فوزه بانتخابات نوفمبر.

وقال ترامب خلال تجمّع انتخابي نظمته شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية في هاريسبرغ بولاية بنسلفانيا، إن الحدود الجنوبية مع المكسيك أصبحت "منفذًا للمجرمين والهاربين من السجون الذين يدخلون الولايات المتحدة لارتكاب الجرائم، بما في ذلك الاغتصاب".

ووجّه اللوم للرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس قائلًا إنهما فشلا في السيطرة على تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وأشار ترامب إلى دخول نحو 21 مليون مهاجر غير شرعي إلى الولايات المتحدة منذ تولي إدارة بايدن الحكم العام 2021.

ووجه ترامب انتقادات قاسية للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، واصفًا إياها بأنها "عاجزة" عن تقديم أفكار سياسية قوية، وأن سياساتها "شيوعية" ستؤدي إلى فقدان الأمريكيين وظائفهم، وستزيد الضرائب، في حال انتخابها.

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وفي وقت سابق، هاجم ترامب، منافسته هاريس. واتهمها بأنها "تهدد الديمقراطية" بسبب ملف المهاجرين.

وكتب عبر منصة "إكس"، "كامالا هاريس هي أضعف مرشحة رئاسية في التاريخ فيما يتعلق بملف الجريمة... لقد سمحت لملايين الأشخاص بالتدفق عبر حدودنا، العديد منهم من السجون والمصحات العقلية، بل ومن الإرهابيين، بمستويات لم يسبق لها مثيل من قبل".