قالت روسيا إنها تخوض معارك ضارية ضد قوات أوكرانية اخترقت الحدود في منطقة "كورسك" قرب مركز كبير لنقل الغاز.

يأتي ذلك في أحد أكبر التوغلات داخل الأراضي الروسية، منذ بدء الحرب على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وفق "رويترز"، وُصف بأنه "منعطف خطير" في سياق تلك الحرب.

وقال سيرغي شويغو، رئيس "مجلس الأمن الروسي"، إن بلاده استولت هذا العام على 420 كيلومتراً مربعاً من الأراضي من القوات الأوكرانية منذ 14 يونيو/ حزيران، بعد فشل هجوم أوكرانيا المضاد عام 2023 في تحقيق أي مكاسب كبيرة.

وردت أوكرانيا بهجوم، الثلاثاء، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المعارك استمرت طوال الليل حتى الأربعاء مع تقدم القوات الأوكرانية إلى الشمال الغربي من بلدة "سودجا" الحدودية على بعد 530 كيلومترا جنوب غربي موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لأعضاء الحكومة الروسية بشأن هجوم كورسك اليوم الأربعاء: "نظام كييف قام باستفزاز كبير آخر".

وأضاف أن القوات الأوكرانية تنفذ "قصفاً عشوائياً على أهداف مدنية" في كورسك، مضيفاً أنه سيعقد اجتماعاً قريباً مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع وجهاز الأمن الاتحادي.

وتقول كل من روسيا وأكرانيا إن هجماتهما لا تستهدف المدنيين، رغم أن خسائر الحرب في صفوف المدنيين هائلة.

ونشرت على قنوات "تيليجرام" الروسية لقطات غير مؤكدة لمنازل تعرضت للقصف. وقال أليكسي سميرنوف، القائم بأعمال حاكم منطقة "كورسك"، إن هناك ضحايا، لكنه لم يذكر أعداداً محددة، ودعا المواطنين إلى التبرع بالدم.

وقال إن طائرة مسيّرة هجومية أوكرانية أصابت سيارة إسعاف خارج البلدة، مما تسبب بمقتل السائق ومسعف وإصابة طبيب.

و"سودجا" هي آخر نقطة لشحن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وتقع محطة "كورسك" للطاقة النووية الروسية على بعد 60 كيلومتراً فقط إلى الشمال الشرقي من "سودجا".

منعطف خطير

تندلع المعارك حول "سودجا" في منعطف خطير في الصراع، الذي يعد أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتفقد أوكرانيا أجزاء من أراضيها، وتشعر بقلق عميق من أن الدعم الأمريكي قد يتراجع ​​إذا فاز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال ترامب إنه سيضع نهاية للحرب، لذلك تسعى أوكرانيا لاكتساب أقوى موقف تفاوضي ممكن في ساحة المعركة بمنع تقدم القوات الروسية، وإظهار أنها لا يزال بإمكانها خوض معارك كبرى.

وقال شويغو، الثلاثاء، إن فرص السلام تتراجع، وإنه كلما طال الوقت زادت كلفة السلام على الشعب الأوكراني.

وأفاد مدونون عسكريون روس بأن معارك ضارية تدور في المنطقة الحدودية، وبأن أوكرانيا توغلت لمسافة تتراوح بين 10 و15 كيلومترا داخل الحدود الروسية.

وقالت وزارة الدفاع إنها ما زالت تقاتل الوحدات الأوكرانية "في مناطق بكورسك متاخمة مباشرة للحدود الروسية الأوكرانية".

وأضافت أن القتال مستمر، وأن القوات الروسية دمرت مدرعات أوكرانية، بما في ذلك 7 دبابات.

وكانت قوات تصف نفسها بأنها من المتطوعين الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا، توغلت في أجزاء من "بيلغورود" و"كورسك" هذا العام؛ مما دفع القوات الروسية لإنشاء منطقة عازلة في شمال شرق أوكرانيا.