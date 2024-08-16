أوكرانيا تحرز تقدماً جديداً في "كورسك".. وروسيا تخلي قرى محاذية

أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، الجمعة، أن الهجوم في منطقة كورسك الروسية أحرز مزيدا من التقدم، وفق وكالة "رويترز".

وأبلغ سيرسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي "تواصل القوات المهاجمة (في منطقة كورسك) القتال وتقدّمت في بعض المناطق من كيلومتر إلى ثلاثة كيلومترات باتجاه العدو".

وبدورها، أعلنت السلطات الروسية الجمعة أنها ستعمل على إخلاء خمس قرى تقع قرب الحدود الأوكرانية في منطقة بيلغورود، علما أن المنطقة المذكورة مجاورة لكورسك التي يستهدفها هجوم أوكراني واسع.

وكتب حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام: "اعتبارا من 19 آب/أغسطس، سنغلق الطرق المؤدية إلى خمس قرى ونجلي السكان ونساعد في نقل الممتلكات"، موضحا أنه سيتم أيضا "بشكل مؤقت" منع الوصول إلى قرية سادسة.

إلى ذلك، كشف أحد مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، أن هجوم كييف غير المسبوق على روسيا، يهدف إلى "إقناع" موسكو بالخوض في "عملية تفاوض منصفة"، من خلال إلحاق "هزائم تكتيكية كبيرة".

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وقال مساعد الرئيس ميخايلو بودولياك على منصة إكس: "في منطقة كورسك، يمكننا أن نرى بوضوح كيف تُستخدم الأداة العسكرية بموضوعية، لإقناع روسيا بالدخول في عملية تفاوض منصفة".